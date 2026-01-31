Bayburt'ta Soğanlı Dağları’nda dev organizasyon: Aydıntepe Yaylası’nda ilk kış festivali için geri sayım başladı

5

Bölgede çalışmaları takip eden Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, AA muhabirine, bölgenin doğal güzellikleriyle yazın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Bölgede özellikle 2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası'nın, göleti ve doğal manzarasıyla en önemli uğrak noktalardan olduğunu belirten Bayram, "Bizler de buradaki potansiyeli kışın da etkinlikler düzenleyerek canlandırmaya çalışıyoruz. Yazın hem Derebaşı virajları hem yer altı şehrimiz hem de yaylalarımızla ilçemiz yoğun ilgi görmektedir. Umarız kış etkinliğimiz de güzel bir şekilde geçer." dedi.