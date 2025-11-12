Bayburt'ta ağaç diplerinde rastlandı! Doğanın gizli hazinesi köylüye gelir kapısı olacak
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, doğanın gizli hazinelerinden biri olan, 'kara elmas' diye bilinen trüf mantarını Bayburt'ta keşfetti.
Meşelik ve kavaklık alanlarda yapılan incelemelerde toprağın altında yetişen trüf mantarına rastlanmasının ardından envanter çalışmaları başlatıldı.
Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, bölgede doğal olarak yetişen trüf mantarının tür tespiti ve yayılış alanlarının belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme gerçekleştiriyor.
Toprak altında ağaç kökleriyle birlikte yaşayan ve karşılıklı fayda sağlayan bir yapıya sahip olan trüf mantarı, gastronomi dünyasında yüksek ekonomik değeriyle 'ormanların kara elması' olarak biliniyor.
Yoğun aroması ve nadir bulunmasıyla dikkat çeken bu değerli mantarın, Bayburt’un ekolojik çeşitliliğine ve kırsal ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.
Trüf mantarının tespitiyle birlikte envanter çalışmalarına başlandığını duyuran Trabzon Orman Orman Bölge Müdürlüğünden "Bayburt ilimizde meşelik ve kavaklık ormanlarımızda toprağın altında yetişen trüf mantarı keşfedilerek, orman bölge müdürlüğümüzce envanter çalışmalarına başlandı" açıklaması yapıldı.