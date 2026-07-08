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Bayburt tarımına dev müdahale: 6 bin 340 dekar için çalıştırılacak

08.07.2026 - 12:33Güncellenme Tarihi:

Bayburt'un Demirözü ilçesinde Torbalı Deresi üzerinde yapımı süren Petekli Göleti'nin tamamlanmasıyla 6 bin 340 dekar zirai tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

1Bayburt tarımına dev müdahale: 6 bin 340 dekar için çalıştırılacak

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, yapımı devam eden Petekli Göleti'nde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında teknik ekipten bilgi aldı. Projede gelinen son durumun değerlendirildiği incelemelerde, teknik ekiple görüş alışverişi yapıldı.

2Bayburt tarımına dev müdahale: 6 bin 340 dekar için çalıştırılacak

Tarımsal sulama altyapısını güçlendirecek proje ile bölgedeki üreticilerin sulama imkanlarının artırılması ve tarımsal verimliliğin yükseltilmesi amaçlanıyor.

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3Bayburt tarımına dev müdahale: 6 bin 340 dekar için çalıştırılacak

İncelemelerde DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, Jeoteknik Hizmetler Şube Müdürü Güven Köksal Kutlu, Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur ile mühendislerden oluşan teknik ekip de Fatih Kişi'ye eşlik etti.