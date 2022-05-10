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Adana DemirSporBatshuayi'ye Süper Lig'den dev talip! 'Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız'
HaberlerAdana Demirspor Haberleri Batshuayi'ye Süper Lig'den dev talip! 'Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız'
• 10 Mayıs 2022 - 09:02 • Son Güncelleme:

Batshuayi'ye Süper Lig'den dev talip! 'Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız'

Beşiktaş'a geldiği günden beri inişli çıkışı performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan, Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltıyla sabırları taşıran Michy Batshuayi'ye Süper Lig'den talip çıktı. Belçikalı golcü için harekete geçen köklü kulüpten Batshuayi'ye 'bizde oynayabilirsin' mesajı gönderildi.

• 10 Mayıs 2022 - 09:02 • Son Güncelleme:
1Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız
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Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak, UEFA Konferans Ligi'ne katılma şansını çok zora sokan Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

2Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Kartal'ın en fazla eleştirilen ve tartışılan ismi Batshuayi derbide kaçırdığı penaltıyla kredisini tamamen tüketti. Cyle Larin de dev randevuda yararlanamadığı net fırsatlarla tepki topladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in, kiralık olan Batshuayi ve sözleşmesi 2 maç sonra bitecek Larin'i önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği aktarıldı.

3Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Teknik patron Ismael, derbiden sonra yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sezon gol atacak, işi bitirecek forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Son iki maçta çok fazla gol olması gereken fırsat bulduk. Transfer konusunda yapacağımız çok şey var.

4Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Buraya her şeyini verecek oyuncuları bulmak konusunda çok hassas olacağız" ifadelerini kullanmıştı. Fransız hocanın, Batshuayi ve Larin'i kesin olarak gözden çıkardığı ve 2 hafta sonra yönetime vereceği raporda bu oyuncularla yola devam etmek istemediğini aktaracağı vurgulandı.

5Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Bu arada Valerien Ismael'in Göztepe ile hafta sonu İzmir'de ve Konyaspor'la İstanbul'da oynanacak ligin kapanış maçında Batshuayi ve Larin'e 11'de forma vermeyi düşünmediği bildirildi. Siyah-beyazlı teknik adamın bu karşılaşmalarda hücum hattında Kevin Nkoudou, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a şans tanımanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

6Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Beşiktaş, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in yanı sıra Teknik Direktör Valerien Ismael'in yeni sezon planlarında yer almayan Miralem Pjanic'le de yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi biten Bosna Hersekli oyuncu için herhangi bir girişimde bulunmayacak.

7Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Kartal'da Adem Ljajic, Fabrice Nsakala, Jeremain Lens ve Douglas gibi sözleşmeleri sona eren Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre de takımdan ayrılacak.

8Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Domagoj Vida'nın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden ve derbide forma giyemeyen Hırvat stoper, yönetimin indirimli yeni sözleşme teklifini kabul ederse takımda kalacak. Siyah-beyazlılar aksi halde Vida ile de vedalaşacak.

9MONTELLA BATSHUAYİYE TALİP OLDU

MONTELLA BATSHUAYİ'YE TALİP OLDU

L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'ye olan hayranlığını dile getirdi.

10MONTELLA: BATSHUAYİYİ BİZ ALIRIZ

MONTELLA: BATSHUAYİ'Yİ BİZ ALIRIZ

Montella Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi çok beğendiğini belirtirken Belçikalı oyuncunun çok iyi koşular yaptığını ve hücumda faydalı olduğunu söyledi. Montella, 'Batshuayi çok gol kaçırdığı için eleştiriliyor' yorumu yapılması üzerine ise, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" diyerek ünlü oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.

11Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

Son olarak oynanan Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran Batshuayi Türkiye'de kullandığı 6 penaltının 2'sinde başarılı olamadı. Beşiktaş'ta 40 maça çıkan 14 gol atarken 5 asist yaptı. Özellikle kaçırdığı gollerle konuşulan Batshuayi Fenerbahçe maçında Valerien İsmael tarafından oyundan alınınca soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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13Batshuayiye Süper Ligden dev talip Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız

 

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