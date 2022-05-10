Batshuayi'ye Süper Lig'den dev talip! 'Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız'

MONTELLA: BATSHUAYİ'Yİ BİZ ALIRIZ

Montella Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi çok beğendiğini belirtirken Belçikalı oyuncunun çok iyi koşular yaptığını ve hücumda faydalı olduğunu söyledi. Montella, 'Batshuayi çok gol kaçırdığı için eleştiriliyor' yorumu yapılması üzerine ise, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" diyerek ünlü oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.