Batshuayi'ye Süper Lig'den dev talip! 'Beğenmiyorsanız bize verin, biz oynatırız'
Beşiktaş'a geldiği günden beri inişli çıkışı performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan, Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı penaltıyla sabırları taşıran Michy Batshuayi'ye Süper Lig'den talip çıktı. Belçikalı golcü için harekete geçen köklü kulüpten Batshuayi'ye 'bizde oynayabilirsin' mesajı gönderildi.
Kartal'ın en fazla eleştirilen ve tartışılan ismi Batshuayi derbide kaçırdığı penaltıyla kredisini tamamen tüketti. Cyle Larin de dev randevuda yararlanamadığı net fırsatlarla tepki topladı. Teknik Direktör Valerien Ismael'in, kiralık olan Batshuayi ve sözleşmesi 2 maç sonra bitecek Larin'i önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği aktarıldı.
Bu arada Valerien Ismael'in Göztepe ile hafta sonu İzmir'de ve Konyaspor'la İstanbul'da oynanacak ligin kapanış maçında Batshuayi ve Larin'e 11'de forma vermeyi düşünmediği bildirildi. Siyah-beyazlı teknik adamın bu karşılaşmalarda hücum hattında Kevin Nkoudou, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'a şans tanımanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.
MONTELLA BATSHUAYİ'YE TALİP OLDU
L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi'ye olan hayranlığını dile getirdi.
MONTELLA: BATSHUAYİ'Yİ BİZ ALIRIZ
Montella Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi'yi çok beğendiğini belirtirken Belçikalı oyuncunun çok iyi koşular yaptığını ve hücumda faydalı olduğunu söyledi. Montella, 'Batshuayi çok gol kaçırdığı için eleştiriliyor' yorumu yapılması üzerine ise, "Ben beğeniyorum. İstemiyorlarsa seneye biz alırız" diyerek ünlü oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.
Son olarak oynanan Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran Batshuayi Türkiye'de kullandığı 6 penaltının 2'sinde başarılı olamadı. Beşiktaş'ta 40 maça çıkan 14 gol atarken 5 asist yaptı. Özellikle kaçırdığı gollerle konuşulan Batshuayi Fenerbahçe maçında Valerien İsmael tarafından oyundan alınınca soyunma odasının yolunu tutmuştu.