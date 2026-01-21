GAZETE VATAN ANA SAYFA
Batman'ın güzelliğine güzellik kattı, seyrine doyumsuz manzaralar oluştu

21.01.2026 - 19:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'da üç gün boyunca aralıksız etkili olan kar yağışı kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Batman merkez ve ilçelerine bağlı birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, özellikle kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreyi aştı.

Sason ilçesinde yem stokları azalan hayvan besicileri zor günler geçirirken, kar yağışı besicileri endişelendirdi.

Öte yandan karla kaplanan ormanlık alanlarda ağaçların beyaza bürünmesiyle adeta beyaz bir orman oluştu.

Seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkaran kar yağışı, dere yataklarındaki çalılıkları da tamamen örtü altına alarak görsel bir şölen sundu.

Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

