Batman'da köylüler öğrenciler için harekete geçti!

Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yolunu kapattı. Bu sırada Çakırpınar köyünden öğrencileri taşıyan servis aracı, çamur ve toprak birikintisinin ortasında ilerleyemeyerek çamura saplandı.