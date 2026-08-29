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Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

29.08.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Bayram AYHAN-Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)

Batman’da Seve Cihangir (55), evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan oğlu H.C. (30), gözaltına alındı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu.

2Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

3Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

4Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı

Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı
6Batman’da kan donduran vahşet! Annesini öldürüp çöp konteynerine attı