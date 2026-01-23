Batman'da hasret yıllar sonra sona ermişti: Kardan adamlar kentin simgesi oldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
23.01.2026 - 21:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Batman'da yıllar sonra etkili olan yoğun kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı, hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anlar yaşattı.

Beyaza bürünen Batman'da vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkarırken, kentin dört bir yanında ortaya çıkan kardan adamlar ise renkli ve keyifli manzaralar oluşturdu.

Parklardan mahalle aralarına, okul bahçelerinden sitelerin önüne kadar hemen her noktada kardan adamlara rastlamak mümkün oldu.

Kimisi atkı ve şapkayla süslenirken, kimisi de taşlardan yapılan gözleri ve havuçtan burnuyla adeta gülümseyen yüzler oluşturdu.

Vatandaşların hayal gücüyle şekillenen kardan adamlar, Batman'da kar sevincinin simgesi haline geldi.

Bazı mahallelerde komşular bir araya gelerek birlikte kardan adam yaparken, ortaya çıkan görüntüler tebessüm ettirdi.

Vatandaşlar, Batman'da bu denli yoğun bir kar yağışının uzun yıllardır görülmediğini belirterek, oluşan manzaraların kendilerine eski kışları hatırlattığını ifade etti.

Karın bereket ve güzellik getirdiğini söyleyen vatandaşlar, "Uzun zaman sonra böylesine güzel bir kar gördük. Çocukluğumuzdaki kış günlerini yeniden yaşadık" dedi.

Batmanlılar, yaptıkları kardan adamların fotoğraflarını paylaşarak bu nadir kar anlarını ölümsüzleştirdi.

Uzun yıllar sonra yağan karla birlikte ortaya çıkan bu özel görüntüler, Batman'da kışın sadece soğuk değil, aynı zamanda eğlence ve dayanışma anlamına geldiğini de gösterdi.

Kardan adamlarla süslenen sokaklar, kentin hafızasında iz bırakan anlar arasında yerini aldı.

