GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
HaberlerGündem Haberleri Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

28.11.2025 - 18:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BATMAN (İHA)

Batman'da gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.

1Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Şehrin üzerinde kızıl ve turuncu tonların hakim olduğu gökyüzü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Güneşin ufka doğru süzülmesiyle birlikte özellikle Batman Üniversitesi çevresi Batıraman Kampusu ve şehir merkezindeki yüksek noktalarda görsel şölen oluştu.

3Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Atmosferdeki hafif bulutlanma güneşin ışığını farklı açılara kırarak, gökyüzünü kızıl bir örtü gibi kapladı.

4Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı

Gün batımını izleyen vatandaşlar, "Her gün bu kadar güzel olmuyor. Bugün Batman'ın gökyüzü resmen bir tablo gibiydi" dedi.

5Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
6Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı