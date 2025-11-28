Batman'da gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı
28.11.2025 - 18:18Güncellenme Tarihi:
Kaynak : BATMAN (İHA)
Batman'da gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.
Şehrin üzerinde kızıl ve turuncu tonların hakim olduğu gökyüzü, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Güneşin ufka doğru süzülmesiyle birlikte özellikle Batman Üniversitesi çevresi Batıraman Kampusu ve şehir merkezindeki yüksek noktalarda görsel şölen oluştu.
Atmosferdeki hafif bulutlanma güneşin ışığını farklı açılara kırarak, gökyüzünü kızıl bir örtü gibi kapladı.
Gün batımını izleyen vatandaşlar, "Her gün bu kadar güzel olmuyor. Bugün Batman'ın gökyüzü resmen bir tablo gibiydi" dedi.
