Batman Gercüş’te gelincik çiçekleri görüntülendi
23.05.2026 - 15:22Güncellenme Tarihi:
Batman’ın Gercüş ilçesinde bahar aylarının gelişiyle birlikte açan gelincik çiçekleri, ovayı adeta kırmızı bir denize dönüştürdü. Sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp bölge halkına huzur dolu bir yaşam alanı vadeden bu devasa gelincik tarlaları, dron kameralarıyla havadan kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın kalbindeki bu eşsiz tablo, hem fotoğrafçıların hem de hayvan yetiştiricilerinin yeni gözdesi oldu.
Batman'ın Gercüş ilçesinde gelin tarlası her yeri kırmızıya boyadı.
Gercüş'te sadece bir manzara değil, aynı zamanda huzur dolu bir yaşam alanı sunuyor.
Kırmızı gelincik tarlaları arasında otlayan hayvanlar, doğanın kalbinde eşsiz bir tablo görüntüsü oluşturdu.
Kilometrelerce uzanan bu doğal örtü, drone çekimlerine de yansıyarak bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.
Sadece doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının değil, bölgedeki hayvan yetiştiricilerinin de rotası bu tarlalar oldu.
Baharın tazeliğini fırsat bilen çobanlar, sürülerini bu renkli ovalarda otlatırken; çocuklar ve gençler ise papatyalar ve gelincikler arasında en güzel kareleri yakalamak için birbirleriyle yarışıyor.
