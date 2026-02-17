Bartın'da mezardan paket çıktı! Muhtar fark etti, imamlar şaşkına döndü! Mahalleli günlerdir konuşuyor

2

Edinilen bilgiye göre Bartın Merkez Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili hiç kimsenin bilgisi olmadan bir mezar yeri açılarak içi boş bırakıldı. İlerleyen zamanlarda ise bu mezar yerinin kapatıldığı Mahalle Muhtarı Serkan Girgin tarafından tespit edildi. Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'bu alana bir cenaze gömüldü mü' diye sordu. Muhtar Girgin, 'hayır' cevabını alınca durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu.