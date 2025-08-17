Bartın'da korkutan görüntü: Yüzde 10'un altına düştü

2

Yoğun bir kuraklık yaşandığını ve ilk kez havaların bu şekilde aşırı sıcak olduğunu söyleyen Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, "İlçemiz bu yazın 40-42 dereceleri aşan sıcaklıklar gördük. Dolayısıyla bu da ilçemizde yoğun kuraklığa neden oldu. Su kaynaklarımızda daha önce ağustosun başında eksilme hissederdik ama bu sene temmuz ayının başından bu yana özellikle doğal su kaynaklarımızda sular kesildi.