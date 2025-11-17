Balıkesir'de zeytinyağı ve yeşil çizik zeytin için coğrafi işaret başvurusu başladı

1





Edinilen bilgiye göre, coğrafi işaret başvurularında birinci dönem 5 Kasım - 25 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu döneme ait numune alımları ise 25 Kasım - 25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. İkinci başvuru dönemi 5 Mayıs - 25 Mayıs 2026 olarak belirlenirken, numune alımları 25 Mayıs - 25 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.



"Edremit Zeytinyağı" coğrafi işareti için başvuru yapacak üreticilerden Tarım ve Orman Bakanlığı Edremit İlçe Müdürlüğünden alınacak güncel ÇKS belgesi, tasiriye (zeytin sıkım belgesi) faturası, fason sıkım ve dolum sözleşmeleri, müstahsil makbuzu, marka tescil belgesi ve işletme kayıt belgeleri talep edilecek.