Balıkesir'de çöpten aklına bir fikir geldi: Her renkten üretiyor, piyasanın hakimi oldu

Halı kilim satışı ile işi başladıklarını anlatan Handan Hasgül, "Biz bu işe halı kilim satarak başladık. Daha sonra sökülen, güve giren ve fare yemiş kilimleri değerlendirmeyi düşündük. Nasıl yapalım diye planladık. Erkek kardeşimle beraber çalışıyoruz. Puf yapmak geldi aklımıza. Hem kullanışlı olur, hem de değişik bir alternatif olur diye düşündük. Bunun öncesinde de kırlentler yapmıştık. Ve denedik. Güve yemiş olanları fare söküklerinden sağlam kısımlarını değerlendirip puf yaptık. Ve çok büyük ilgi gördü. İnsanların hoşuna gitti. Oteller ve kafeler dekorasyonda kullandılar. Yurt dışına satmıştık ama, hani bizim normal halkımız da çok ilgi gösterdi. Değişik geldi. "