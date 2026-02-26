Balıkesir Burhaniye'de çevre felaketi yaşanıyor

5

Ören Mahallesinin turistik bir yer olduğunu kaydeden marangoz Hamdi Mengi de, "Burada pis sular günlerdir inşaatların arasına akıyor. Sabah akşam buradan geçiyoruz. Pis koku her tarafı sardı. Büyükşehir Belediyesinin tamir parası yoksa biz mahalle halkı olarak para toplayalım. Bu manzara Ören'e yakışmıyor. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.