Bakara Suresinin son 2 ayeti nedir? Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedildiği olay ne zaman olmuştur? İşte anlamı, okunuşu ve fazileti
Bakara suresinin son iki ayeti nedir, Bakara suresinin son 2 ayeti nedir ne? Soruları Miraç Kandiliyle merak ediliyor. Amenerrasülü duası, Bakara Suresi’nin son 2 ayeti olarak bilinir. Dinimizde önemli kabul edilen bu ayet felaketlere karşı korurur. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e vahyediği Bakara Suresi Son 2 Ayeti merak ediliyor. Peki, Bakara Suresi’nin 285 ve 286. Ayetinin anlamı nedir? İşte Bakara Suresi Son 2 Ayeti okunuşu, anlamı ve fazileti...
Bakara suresi 286 ayetten oluşmuştur. Bu surenin son iki ayeti, Âmene'r-Rasûlü kişiyi manevi açıdan korur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) bu faziletli dua için "Her kim geceleyin Bakara Suresi'nin bu iki ayetinden okursa ona yeter." buyruğunda bulunmuştu. Peki, Bakara suresinin son 2 ayeti nedir, Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedildiği ne zaman olmuştur? Bakara Suresi son 2 ayetinin fazileti, anlamı ve okunuşu...
Bismillahirrahmanirrahim
"Rahman ve rahim olan Allah' ın Adıyla"
Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu'minûn(mu'minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta'nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va'fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).
(285)
Allah'ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır." dediler.
(286)
Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!