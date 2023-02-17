Bakara Suresinin son 2 ayeti nedir? Bakara suresinin son iki ayetinin vahyedildiği olay ne zaman olmuştur? İşte anlamı, okunuşu ve fazileti

5

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyler yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!