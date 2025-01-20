Bakan Tunç'tan Ekrem İmamoğlu soruşturması hakkında açıklama: Kimse mahkeme ve hakimlere talimat veremez
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili ifadeleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma ile ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez. Bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır." dedi.
DHA/AA
• 20 Ocak 2025 - 16:17 • Son Güncelleme:
DHA/AA
• 20 Ocak 2025 - 16:17 • Son Güncelleme: