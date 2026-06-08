Babasının bir sözü hayatını değiştirdi! Bayburt'ta bir ilke imza atacak

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Marangozluğu yalnızca fiziksel güçle açıklamamak gerektiğini belirten Sankur, kadınların bu mesleği daha iyi yapabileceğini savunarak, "Babam bu süreçte, ‘Gel hem ortalığı süpürürsün hem de iş öğrenirsin' dedi. Ben de Mesleki Eğitim Merkezine yazıldım, süreç böyle başladı. Ustalarım, abim ve babamın yanında işi detaylı şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Güç anlamında belki erkek mesleği gibi görülebilir ama marangozluğu sadece güç olarak görmemek lazım. Bence marangozluk bir sanat ve kadınların bu sanatı daha iyi icra edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Okulu bitirdikten sonraki sürece ilişkin henüz kesin bir karar vermediğini ifade eden Sankur, önceliğinin mesleği tanımak ve kendisini geliştirmek olduğunu dile getirdi. Gençlere de çağrıda bulunan Sankur, "Kalıplaşmış yargılardan uzak durarak istediğimiz, sevdiğimiz meslekleri deneyelim ve yapmaya çalışalım" diye konuştu.