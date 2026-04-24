Babasından devraldı, 64 yıldır bırakmadı! Çeliğe zeytinyağıyla hayat veriyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 64 yıllık bıçak ustası Orhan Karakaya, 1962 yılında babasının yanında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. Yarım asrı aşkın süredir örs başında çeliğe şekil veren emektar usta, zeytinyağında bekletilen özel çeliklerden çift bileme yöntemine kadar zanaatın tüm inceliklerini atölyesinde yaşatıyor.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan bıçak ustası Orhan Karakaya, babasından devraldığı mesleğini yarım asrı aşkın süredir sürdürüyor. Hacıhasan Mahallesi Yağcılar Sokak’taki atölyesinde çalışan Karakaya, 64 yıllık mesleğini ilk günkü titizlikle devam ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen örs başında çalışmayı sürdüren Karakaya, 'Makasçı Şükrü' olarak bilinen babası Şükrü Karakaya’dan devraldığı mesleği gelecek nesillere aktarmak için üretim yaptığını ifade etti.
Mesleğe 1962 yılında babasının yanında çırak olarak başladığını, 1990 yılından bu yana kendi iş yerinde üretim yaptığını belirten Karakaya, kaliteli bir bıçağın sabır ve işçilikle ortaya çıktığını söyledi. Karakaya, "İlkokuldan sonra babam Şükrü Karakaya’nın yanında yetiştim. Bu mesleğin kendine has zorlukları var. Her ürünü büyük bir itina ile hazırlamak zorundasınız. Bıçağın suyunu iyi vermek, çeliğini düzgün kesmek lazım. Paslanmaz çelikleri önce boyutuna göre kesiyor, ardından ocakta dövüyoruz. Zeytinyağında bir süre beklettikten sonra ahşap saplarını takıp, çift bileme işleminin ardından hazır hale getiriyoruz" dedi.
İlçede halıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Karakaya, bu durumun bıçakçılığı da şekillendirdiğini belirtti. Karakaya, "Babam 'Makasçı Şükrü' olarak tanınırdı, biz de ‘Bıçakçı Orhan’ olarak nam saldık. Demirci yöresine özgü kavisli ekmek bıçağı, kurban bıçağı, hamur ve şehriye doğrama bıçakları, bağ aşı bıçakları ve özellikle halı dokumada kullanılan ip kesme bıçakları ile mini oraklar yapıyoruz. Ayrıca babamdan öğrendiğim geleneksel halı yünü kesme makaslarını imal etmeye devam ediyorum" diye konuştu.
Mesleği sayesinde iki çocuk yetiştirdiğini ve zanaatın inceliklerini çocuklarına da aktardığını belirten Karakaya, "Çocuklarım işlerime yardıma gelir, yetişemediğim yerde destek olurlar. Sağlığım elverdiği sürece ateşin başında çeliğe şekil vermeye devam edeceğim" dedi.