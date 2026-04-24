Babasından devraldı, 64 yıldır bırakmadı! Çeliğe zeytinyağıyla hayat veriyor

İlçede halıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ifade eden Karakaya, bu durumun bıçakçılığı da şekillendirdiğini belirtti. Karakaya, "Babam 'Makasçı Şükrü' olarak tanınırdı, biz de ‘Bıçakçı Orhan’ olarak nam saldık. Demirci yöresine özgü kavisli ekmek bıçağı, kurban bıçağı, hamur ve şehriye doğrama bıçakları, bağ aşı bıçakları ve özellikle halı dokumada kullanılan ip kesme bıçakları ile mini oraklar yapıyoruz. Ayrıca babamdan öğrendiğim geleneksel halı yünü kesme makaslarını imal etmeye devam ediyorum" diye konuştu.