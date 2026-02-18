Babası sıkılıp bıraktı, o iş sahibi oldu! Kişiye özel üretiyor: Sosyal medyada talep yağıyor

2

İlk olarak yaptığı tamirhane maketiyle tanındığını belirten Postacı, “Tamirhane maketi yapmıştım. Sosyal medyada paylaşınca herkes birbirine göndere göndere çoğaldı. Eski model bir aracım vardı. Onu sanayiye götüre getire o şekilde gördüğümüz yerlerden esinlenerek yaptığım çalışmaydı. Bir müşterimin çocukluğunda yaşamış olduğu bir evin maketiydi aslında. Kendisi bize iletti. Biz de fotoğraflardan yola çıkarak kendisinin doğmuş büyümüş olduğu bir evi yaptık. Hobi olarak başladık. Şu an 2,5 senedir de resmi olarak sosyal medya sayfamız ve web sitemizden satışını yapıyoruz.