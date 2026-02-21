GAZETE VATAN ANA SAYFA
Babası bıraktı, o devraldı! Evinin damında besliyor, düğünlerden çıkıp onlara koşuyorlar

21.02.2026

Kaynak: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Murat Çağatay, çocukluk yıllarında babasının yanında başladığı güvercin besleme tutkusunu tam 20 yıldır tek başına sürdürüyor. Babasının yarım asırlık hobisini miras alan Çağatay, evinin damına kurduğu iki özel kümeste; kara kuyruk, buz damarı ve beyaz kapak ırklarından oluşan 50 güvercine gözü gibi bakıyor. Gün boyu prodüksiyon işlerinin yoğun temposunda çalışan Çağatay, akşam soluğu kuşlarının yanında alıyor. Yavru güvercinlere verdiği özel eğitimlerle onların eve olan sadakatini pekiştiren Çağatay için bu hobi sadece bir boş zaman aktivitesi değil, tarif edilemez bir huzur kaynağı.

