Babası annesini öldürdü, küçük kız mahkemede feryat etti! Edirne'de gözünün önünde can verdi

21.01.2026 - 12:22

Edirne’de eski eşi polis memuru Sevda Kuş’u 8 yaşındaki kızlarının gözü önünde hayattan koparan komiser Ali Yılmaz’ın yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya, küçük kızın babasına yönelik "Allah belanı versin, neden kıydın anneme?" feryadı damga vurdu.

Sevda Kuş cinayetinde yargı süreci devam ediyor. 2024 yılında yaşanan olayda, komiser Ali Yılmaz (40), eski eşi polis memuru Sevda Kuş’u (37) evinde silahla vurarak öldürmüştü.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha önce "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan Ali Yılmaz hakkındaki karar, bir üst mahkeme tarafından usulden bozularak yerel mahkemeye iade edildi. Kararın bozulmasının ardından sanık Yılmaz, yeniden hakim karşısına çıktı.

Davanın son duruşmasında, cinayetin tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y. dinlendi. Küçük kızın, ifadesi sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler duruşma salonunda derin bir sessizliğe ve üzüntüye neden oldu.

"Neden kıydın anneme? Annemi öldürdün, Allah belanı versin!" diyen küçük kızın bu feryadı karşısında sanık Ali Yılmaz’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının tamamlanması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanık Ali Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.