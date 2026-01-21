Babası annesini öldürdü, küçük kız mahkemede feryat etti! Edirne'de gözünün önünde can verdi

3

Davanın son duruşmasında, cinayetin tek tanığı olan çiftin 8 yaşındaki kızı M.Ö.Y. dinlendi. Küçük kızın, ifadesi sırasında babasına dönerek sarf ettiği sözler duruşma salonunda derin bir sessizliğe ve üzüntüye neden oldu.