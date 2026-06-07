BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN? Babaya alınabilecek en anlamlı hediye nedir? Babalar Günü hangi gün?

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SIKÇA SORULAN SORULAR



Babalar Günü hangi ay kutlanıyor?

Babalar Günü her yıl haziran ayında kutlanıyor.



2026 Babalar Günü hangi gün?

2026 yılında Babalar Günü 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.



Babalar Günü resmi tatil mi?

Hayır, Babalar Günü resmi tatil değildir.



Babalar Günü’nde en çok hangi hediyeler alınır?

Saat, parfüm, cüzdan, teknolojik ürünler ve kişiye özel hediyeler en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alır.



Uygun fiyatlı Babalar Günü hediyesi ne olabilir?



Kupa, kitap, anahtarlık, el yapımı kart veya anlamlı bir mektup uygun maliyetli seçeneklerdir.



Babalar Günü neden kutlanır?

Babaların ailedeki emeğini ve önemini onurlandırmak amacıyla kutlanır.



Türkiye’de Babalar Günü hangi tarihte kutlanıyor?

Türkiye’de Babalar Günü her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır.