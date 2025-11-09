GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ayvalık'ın tercih sebebini açıkladı: Nüfus 70 binden 1 milyona çıktı

09.11.2025 - 10:22

Osmangazi Köprüsü'yle birlikte İstanbul-İzmir otoyolunun açılması, Çanakkale 18 Mart Köprüsü ve Edremit Kocaseyit Havalimanı’nın geçmiş yıllara göre daha aktif olmasıyla birlikte Ayvalık’ta yazın ve bayramlarda nüfus, 70 binden 1 milyona kadar çıkabiliyor.

Öğrencilerin ara tatile girmesiyle birlikte son dönemin popüler destinasyonu Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yoğunluk yaşanıyor. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ulaşım avantajı, zeytin hasadının ve sıcak hava etkisiyle deniz suyu sıcaklığının 21 derece olmasından dolayı deniz sezonunun devam etmesinin ara tatil döneminde Ayvalık’ın tercih sebebi olduğunu belirtti.

Deniz-kum-güneş ekseninin dışında gastronomi, spor, kültür gibi çeşitli olanaklara sahip olması nedeniyle yılın 12 ayı turizmin yapılmasına imkan tanıyan Ayvalık, öğrencilerin ara tatile girmesi ve sıcaklıkların devam etmesi nedeniyle ailelerin en çok tercih ettiği destinasyon oldu.

Ara tatil dönemiyle birlikte Ayvalık’ta yoğunluk yaşandığını belirten bulunan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, "Türkiye’nin nadide kentlerinden Ayvalık, her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Bu doğal zenginlik bize zeytinyağı dışında diğer bir gelir kaynağı turizmden faydalanmamamızı da sağlıyor. Her sene Ayvalık’ımızda 400 bine yakın misafir ağırlıyoruz. Bayramlarda bu sayı 1 milyonun üzerine çıkıyor. 14 bin 500 yatağa sahip beş yıldızlı otelden butik otellere kadar herkesin istediğine sahip konaklama seçeneklerimiz mevcut. Misafirlerimizin yüzde 70’ini yerli turist, yüzde 30’unu ise yabancı turist oluşturuyor. Turizmi bu kadar hareketlendiren konulardan bir tanesi Osmangazi ve Çanakkale köprüleriyle birlikte yeni İstanbul-İzmir otoyolu oldu. Böylece Bursa, İzmir, İstanbul gibi şehirlerle mesafelerimiz daha da azaldı.

"Bu sayede artık sürdürülebilir turizm konusunda daha iddialıyız. Öyle ki hafta sonları yüzde 100 doluluk rakamlarına ulaşabiliyoruz. Biz sadece deniz, kum, güneş lokasyonu değiliz. Aynı zamanda bir kültür-sanat gastronomi tatili sunuyoruz. Bu nedenle de ulaşım avantajımız, havaların sıcak olması, deniz suyu sıcaklığının da 21 olması nedeniyle deniz sezonunun devam etmesi, kültürel ve tarihi dokumuzla ara tatil döneminde ön plana çıktık."

"Yoğunluk yaşadığımız bu dönemde, zeytin hasadının da devam etmesiyle aileler çocuklarıyla birlikte hem zeytinlikleri dolaşıyorlar hem zeytin sıkımına şahit oluyorlar hem de yeni sezon zeytinyağlarından satın alabiliyorlar" dedi.