Aynı noktada değişen manzara üreticiye çiftçiye umut oldu: Bahar yağmurları kuraklığın izlerini sildi

13.05.2026 - 20:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'de geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletler, bu yıl bahar mevsiminde etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Toprağın suya doyduğunu belirten üreticiler, yağışların çiftçiye umut olduğunu söyledi.

Kırıkkale'de bahar mevsiminde aralıklarla etkili olan yağmurlar, kırsal alanlardaki göletlerde su seviyesini artırdı.

Geçen yıl kurak geçen sezon nedeniyle suyu büyük ölçüde çekilen Ahılı Göleti, bu yıl yağışların ardından suyla doldu.

Havadan görüntülenen göletin geçen yılki kurak hali ile bu yılki dolu hali arasındaki fark dikkat çekti.

Dinek Dağı'ndaki gölette de su seviyesinin yükseldiği görüldü. Çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle verim alamadıklarını, bu yıl ise yağışların bereket getirdiğini ifade etti.

"Yüzümüz güldü"

Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, yağışların hem toprağa hem de üreticiye nefes aldırdığını belirtti. Sağkol, "Evet, bu sene maşallah yağmurlar bol oldu.

Toprak kana kana suya doydu, göletlerimiz doldu. Hani eskilerin deyimiyle, köstebek deliğinden bile su çıkıyor. Yer altından sular fışkırmaya devam ediyor.

Yüzümüz güldü, çiftçilerimizin de yüzü güldü. Hasadımızın inşallah iyi olacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Güzel bir verim bekliyoruz"

Yağışların sevindirici olduğunu ancak dolu riskinin üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen Sağkol, "Büyüklerimiz, ‘gün dönümüne kadar bu hava korkutur' derler.

Yağmur ne kadar çok yağarsa dolu tehlikesi de o kadar artıyor. Köylümüz bir taraftan da bundan korkuyor. Bugün yağmurla karışık dolu yağdı.

Tabii insanın yüreği ağzına geliyor. Güzel bir verim bekliyoruz. Maşallah ekinlerimiz çok güzel. Cenab-ı Allah'tan gelene de bir şey diyemeyiz" diye konuştu.

Köyün yaşlı çiftçisi 78 yaşındaki Şerif Kızılyar da bu yıl yağışların iyi geçtiğini ifade ederek, "Çok şükür yağışımız iyi oldu.

Ürünümüzün de iyi olacağını düşünüyoruz. Geçen sene bir şey alamadık, domates bile alamadık. Bu sene ise iyi, çok şükür" dedi.