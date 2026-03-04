Ayhan Şengüller'in istismar ettiği Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenleri yakınlarına teslim edildi

9

Daha sonra bu çocuğun psikolojik açıdan destek alması gerektiği için tam teşekküllü bir hastaneye yatışının yapılması konusunda zaten biz haftalardır belki yetkililerle iletişim halindeyiz. Ben bunu şu an avukat olarak değil, 3 senedir tanıdığım bir dostum için konuşuyorum. O yüzden cümlelerim çok profesyonel gelmeyebilir ama 6-7 yaşında bir çocuk. Neşeyle bana sarılan, hayata çok bağlı olan, çok zeki, çok akıllı bir çocuktu kendisi" dedi. (DHA)