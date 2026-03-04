Ayhan Şengüller'in istismar ettiği Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in cansız bedenleri yakınlarına teslim edildi
Ayhan Şengüller tarafından cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra kendisiyle evlendirilen ve bu evlilikten kızı olan Fatma Nur Çelik'in ve kızının cansız bedeni denizden çıkarıldı. Zeytinburnu sahilinde önceki akşam denizde 30 yaşındaki anne Fatma Nur Çelik ile 8 yaşındaki kızı H.İ.Ş’nin cansız bedenleri balık tutmaya gelenler tarafından bulundu. Daha önce 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' diyen Fatma Nur Çelik ve kızının naaşı yakınlarına teslim edildi.
Milliyet'in haberine göre; Anne ile kızının neden öldüğü araştırılırken, yaşanan dramın ayrıntıları ise dün ortaya çıktı. İddiaya göre anne Çelik, yıllar önce çocuk yaşta Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler’in istismarına uğradı.
CİNSEL İSTİSMAR
Çelik, daha sonra Ayhan Şengüler ile zorla evlendirildi. Evliliğin ardından doğan H.İ.Ş’nin de öz babası olan Ayhan Şengüler tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı.
'İNTİHAR DEMEYİN'
İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Fatma Nur Çelik’in, 'Başıma bir şey gelirse intihar demeyin' dediği ortaya çıktı.
KİMSEYE ULAŞILAMADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğun sağlık durumu için 2 Mart’ta acil koruma kararı çıkarıldığını, aynı gün adrese gidildiği ancak kimseye ulaşılamadığını bildirdi.
ANNEYLE KIZININ CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ (DHA)
ZEYTİNBURNU'nda denizde ölü bulunan anne Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8)'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kazlıçeşme Sahili'nde meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelenler, denizde hareketsiz duran kişileri fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.
'ÇOK ŞAŞKINIM ÇOK ÜZGÜNÜM'
Fatma Nur Çelik’in avukatı Buse Naz Güneş, "Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Sanıyorum 1 hafta önce kendisi çocuğunu bir özel hastaneye yatırmıştı bir süre tedavi alması için. Çocuk yaşadığı travmalardan kaynaklı olarak yemeden içmeden kesilmişti. Zar zor şırıngayla besleniyordu. Bu sebeple öncelikle acil bir şekilde bir özel hastaneye yatışı yapıldı. Burada kısa bir tedavi görüldü ilk müdahale olarak.
Daha sonra bu çocuğun psikolojik açıdan destek alması gerektiği için tam teşekküllü bir hastaneye yatışının yapılması konusunda zaten biz haftalardır belki yetkililerle iletişim halindeyiz. Ben bunu şu an avukat olarak değil, 3 senedir tanıdığım bir dostum için konuşuyorum. O yüzden cümlelerim çok profesyonel gelmeyebilir ama 6-7 yaşında bir çocuk. Neşeyle bana sarılan, hayata çok bağlı olan, çok zeki, çok akıllı bir çocuktu kendisi" dedi. (DHA)