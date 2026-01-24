GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası
HaberlerGündem Haberleri Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

24.01.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ERZİNCAN (İHA)

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyon, Fırat Nehri’nin sarp kayalıklar arasından sessizce aktığı, sakinliğiyle ziyaretçilerini adeta başka bir zamana taşıyan eşsiz rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

1Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

Kanyon boyunca ilerleyen Fırat Nehri ve çevredeki doğal yapılar, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir keşif imkanı sunuyor.

2Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

Özellikle demiryolu hattının kayalıklar arasına ustalıkla yerleştirilmesi, Aydınlık Kanyon’u görsel açıdan da benzersiz kılıyor.

3Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

Ziyaretçiler, kısa yürüyüşler ve doğa gezileri sırasında hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de zihinsel bir sakinlik yaşıyor.

4Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası

Fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için kanyon, özellikle etkileyici kareler yakalamaya elverişli bir ortam oluşturuyor

5Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası