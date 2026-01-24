Aydınlık Kanyon: Erzincan’da ziyaretçilerini başka bir zamana taşıyan eşsiz bir kaçış rotası
Erzincan’ın İliç ilçesindeki Aydınlık Kanyon, Fırat Nehri’nin sarp kayalıklar arasından sessizce aktığı, sakinliğiyle ziyaretçilerini adeta başka bir zamana taşıyan eşsiz rotalardan biri olarak öne çıkıyor.
Kanyon boyunca ilerleyen Fırat Nehri ve çevredeki doğal yapılar, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir keşif imkanı sunuyor.
Özellikle demiryolu hattının kayalıklar arasına ustalıkla yerleştirilmesi, Aydınlık Kanyon’u görsel açıdan da benzersiz kılıyor.
Ziyaretçiler, kısa yürüyüşler ve doğa gezileri sırasında hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de zihinsel bir sakinlik yaşıyor.
Fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için kanyon, özellikle etkileyici kareler yakalamaya elverişli bir ortam oluşturuyor
