Aydın'ın tamamında kullanıma açılacak: 25 adet bulundu
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kent genelinde gerçekleştirilen altyapı yatırımları hız kesmeden devam ediyor. ASKİ, 17 ilçenin tamamında yeni su kaynakları için çalışmalarını 24 saat sürdürüyor.
ASKİ tarafından Mart ayından bu yana Aydın’ın dört bir yanında toplam 3 bin 808 metre sondaj kuyusu çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 25’ten fazla yeni sondaj kuyusu açılarak kentin su altyapısı güçlendirildi. Yatırımların toplam maliyeti ise 35 milyon Türk Lirası oldu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen hizmet anlayışı ile çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz. ASKİ ekiplerimiz kentimizin bugünü ve geleceği için gece gündüz çalışıyor. Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.
Gerçekleştirilen çalışmaların özellikle yaz döneminde artan kullanım yoğunluğuna karşı önemli katkı sağladığını belirten vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.