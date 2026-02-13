GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kenti sardı

13.02.2026 - 18:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AYDIN (İHA)

Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı kendisine hayran bıraktırdı. Tralleis Antik Kenti'nden şehir merkezine uzanan gökkuşağı drone kamerası ile havadan görüntülendi.

1

Aydın il genelinde günlerdir etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Sağanakla beraber zaman zaman günlük hayatta olumsuzluklar yaşanırken, bereketli toprakları yağmura doyan Aydın, yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsü ile mest etti.

Sağanak sonrası bulutların arasından yüzünü gösteren güneşle birlikte şehri saran gökkuşağı ise izleyenleri etkiledi.

Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, Aydın'ı saran gökkuşağı ise dron kamerası ile görüntülendi.

Bir ucu Aydın'a bir ucu ise Tralleis antik kentine uzanan gökkuşağı bir süre sonra ortadan kayboldu.

