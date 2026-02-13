Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kenti sardı
13.02.2026 - 18:53Güncellenme Tarihi:
Aydın'ın Efeler ilçesinde sağanak yağış sonrasında ortaya çıkan gökkuşağı kendisine hayran bıraktırdı. Tralleis Antik Kenti'nden şehir merkezine uzanan gökkuşağı drone kamerası ile havadan görüntülendi.
1
Aydın il genelinde günlerdir etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürüyor.
2
Sağanakla beraber zaman zaman günlük hayatta olumsuzluklar yaşanırken, bereketli toprakları yağmura doyan Aydın, yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görüntüsü ile mest etti.
3
Sağanak sonrası bulutların arasından yüzünü gösteren güneşle birlikte şehri saran gökkuşağı ise izleyenleri etkiledi.
4
Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, Aydın'ı saran gökkuşağı ise dron kamerası ile görüntülendi.
5
Bir ucu Aydın'a bir ucu ise Tralleis antik kentine uzanan gökkuşağı bir süre sonra ortadan kayboldu.
6