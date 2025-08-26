Aydın'dan Karadeniz'e göç başladı! Sıcaktan yaylaya kaçıyorlar

4

Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya ve Gürcistan-Batum’u kapsayan 8 günlük geziye katılan ilçe sakinleri, Karadeniz’in muhteşem coğrafyasını yakından görme, yeşilin her tonunun yer aldığı serin serin yaylaları keşfetme şansı elde etti. Samsun’da Amazon Parkı, Henry Kripel’in Atatürk Heykeli, İlk Adım Anıtı ve Bandırma Vapurunu gördüler. Atatürk’ün Trabzon’a geldiğinde konakladığı ve sonrasında müze haline getirilerek eşyalarının sergilendiği Atatürk Köşkü’nü gezildi. Sonrasında yemyeşil doğanın içinde bulunan bin 250 metre yükseklikte, Karadağ’ın eteklerine kayalara oyularak inşa edilmiş, görenleri hayretler içinde bırakan Sümela Manastırı gezildi. Bağbaşı Yaylası sonrası ünlü Fırtına Vadisi üzerinden Ayder Yaylası, Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Palovit Şelalesi görüldü. Gürcistan Batum’da ise Roma döneminden kalma Goni Asparos Kalesi, Gonio Köprüsü, Çoruh Nehri, Batum Limanı, Medea Meydanı, Ali ve Nino Heykeli görüldükten sonra Türkiye’ye dönüldü. Karadeniz’in en güzel manzarasına sahip Uzun Göl ziyaret edildikten sonra Amasya’da Hazeran Konağı, Şehzade Büstleri, Darül Şifa, Beyazıd Külliyesi, Amasya Müzesi, I. Mesut’un türbesinde yer alan mumyalar gezilerek gezi sona erdi.