Aydın'dan Karadeniz'e göç başladı! Sıcaktan yaylaya kaçıyorlar
Aydın’ın Nazilli ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar nedeniyle Doğu Karadeniz’e düzenlenen turlara ilgi arttı. Karadeniz’in muhteşem yaylalarına akın eden Nazillililer ise "Karadeniz’de serinledik, moral depoladık ve kültür alışverişinde bulunduk" dedi.
Türkiye’nin en sıcak yerleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli’de yaşayanlar, özellikle de yaz tatilini fırsat bilerek sahil kesimleri başta olmak üzere yaylalara akın etti.
Serin ortam arayan ilçe sakinleri, Doğu Karadeniz başta olmak üzere serin havanın hakim olduğu bölgelere düzenlenen turlara katılarak bir nebze olsun ilçenin aşırı sıcaklarından uzaklaşmayı tercih etti. İlçeden Doğu Karadeniz’e düzenlenen ve 8-10 gün arasındaki konaklamalı turlara katılanlar mutluluklarını dile getirdi.
"Karadeniz’de serinledik, moral depoladık ve kültür alışverişinde bulunduk" diyen ilçe sakinleri, bu tür gezileri hem ekonomik hem de güzel bulduklarını ifade etti.
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya ve Gürcistan-Batum’u kapsayan 8 günlük geziye katılan ilçe sakinleri, Karadeniz’in muhteşem coğrafyasını yakından görme, yeşilin her tonunun yer aldığı serin serin yaylaları keşfetme şansı elde etti. Samsun’da Amazon Parkı, Henry Kripel’in Atatürk Heykeli, İlk Adım Anıtı ve Bandırma Vapurunu gördüler. Atatürk’ün Trabzon’a geldiğinde konakladığı ve sonrasında müze haline getirilerek eşyalarının sergilendiği Atatürk Köşkü’nü gezildi. Sonrasında yemyeşil doğanın içinde bulunan bin 250 metre yükseklikte, Karadağ’ın eteklerine kayalara oyularak inşa edilmiş, görenleri hayretler içinde bırakan Sümela Manastırı gezildi. Bağbaşı Yaylası sonrası ünlü Fırtına Vadisi üzerinden Ayder Yaylası, Gelin Tülü Şelalesi, Zil Kale, Palovit Şelalesi görüldü. Gürcistan Batum’da ise Roma döneminden kalma Goni Asparos Kalesi, Gonio Köprüsü, Çoruh Nehri, Batum Limanı, Medea Meydanı, Ali ve Nino Heykeli görüldükten sonra Türkiye’ye dönüldü. Karadeniz’in en güzel manzarasına sahip Uzun Göl ziyaret edildikten sonra Amasya’da Hazeran Konağı, Şehzade Büstleri, Darül Şifa, Beyazıd Külliyesi, Amasya Müzesi, I. Mesut’un türbesinde yer alan mumyalar gezilerek gezi sona erdi.
Nazilli’nin sıcağından kaçtıklarını ifade eden tur katılımcıları, Doğu Karadeniz’in mutlaka görülmesi, gezilmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle de kültür alışverişi açısından önemli bulduklarını ifade ettiler. Zaman zaman Karadeniz’in ezgileri ile Ege ezgilerini harmanlayan tatilciler mümkün olduğunca farklı kültürleri ve farklı yerleri görebilmek amacıyla bu tür turlara katılacaklarını belirtiler.