Aydın'da zararlı popülasyonda artış! Yetkililer uyardı: Bir an önce önlem alınması lazım
Kaynak : İHA
Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda yapılan sayımlarda zararlı popülasyonlarda ciddi oranda artış gözlemlendiği belirlendi. Üreticilerin bahçelerinde düzenli olarak kontrol etmesi gerektiğini söyleyen yetkililer erken müdahalenin önemli olduğunu vurguluyor.
Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'ın Söke ilçesinde, Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineğine karşı yerleştirilen tuzaklarda sayım yapılırken, zararlı popülasyonunda artış gözlemlendi.
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor.
Bu çerçevede sahaya inen ekipler, portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını ve zeytin sineğine karşı asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.
Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun belirlenmesi için sayım yapıldı.
Zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi halinde ise çiftçilere mücadele ve müdahale için uyarılar yapılırken, yapılacak erken müdahale ile oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tuzakları kontrol edilmiş olup, zararlı popülasyonunda artış gözlemlenmiştir. Üreticilerimizin bahçelerini kontrol etmelerini öneririz. Pamuk ekili alanlarda zarar eşiğine gelmiş zararlı yoğunluğuna rastlanmamıştır" ifadeleri yer aldı.