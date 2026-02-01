Aydın'da yol ortasında kanlı infaz: Araç içerisinde silahlar patladı

4

Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi’ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öldürülen 43 yaşındaki Gülseher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan’ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemezken, iki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.