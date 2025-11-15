Aydın'da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı! Fideler kısa sürede tükendi
Kaynak : İHA
Aydın'da ata tohumlarından yetiştirilen kışlık fideler, dağıtım noktalarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle sunulan fideler kısa sürede tükendi.
Aydın Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait fidanlıklarda Ata Tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtılmaya devam ediyor.
Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim yaparak hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde kışlık fide dağıtımı gerçekleştirildi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Ata Tohumlarımızın gelecek nesillerimize güvenle taşınması, bu mirasın devam etmesi için başlattığımız çalışmalarımıza devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz fide dağıtımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.