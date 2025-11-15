Aydın'da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı! Fideler kısa sürede tükendi

2

Dağıtılan kışlık fidelerden alan vatandaşlar, bahçelerinde üretim yaparak hem Ata Tohumlarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor hem de taze, doğal ve sağlıklı ürünler tüketiyor. Ata Tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Didim ilçesinde kışlık fide dağıtımı gerçekleştirildi.