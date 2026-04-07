Aydın'da vatandaşlara dev indirim: Belediye veriyor!
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in "sosyal belediyecilik" vizyonuyla hayata geçirdiği projeler, vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenlerin adresi olan Efeler Belediyesi Doğa Konaklama, artık Efem Kart’ın sunduğu avantajlarla hem huzuru hem de tasarrufu bir arada sunuyor.
Efeler Belediyesi, İmamköy Mahallesi’nin eşsiz doğasında, yeşilin her tonunu barındıran Doğa Konaklama tesisleriyle misafirlerine kapılarını açıyor.
Modern konaklama imkanları ve doğayla iç içe atmosferiyle kısa sürede bölgenin parlayan yıldızı haline gelen tesis, şimdi çok daha ulaşılabilir bir hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor.
Kısa sürede 20 bin üyeye ulaşarak Efeler halkının vazgeçilmezi haline gelen Efem Kart, kapsama alanını genişletmeye devam ediyor. Kafeden giyime, kuaförden otopark hizmetlerine kadar pek çok sektörde yüzde 50’ye varan indirimler sağlayan Efem Kart, artık Doğa Konaklama’da da geçerli. Vatandaşlar, Efem Kart’ın sağladığı yüzde 20 indirim avantajıyla doğanın tadını çok daha uygun maliyetlerle çıkarabilecek.
Huzurlu bir mola vermek isteyen vatandaşlar, rezervasyon yaptırarak Efeler Belediyesi’nin bu ayrıcalıklı hizmetinden yararlanabilecek. Henüz kart sahibi olmayanlar ise Menderes Park, Belediye Hizmet Binası veya Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’ndeki başvuru noktalarından kolayca kayıt olabilecek.