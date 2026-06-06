Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı
06.06.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:
Köşk Ziraat Odası, ziraat mühendislerinin arazi kontrollerinde domateste mildiyö hastalığının görülmeye başlandığını belirleyerek üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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Köşk Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, ziraat mühendislerinin gerçekleştirdiği arazi kontrollerinde domates üretim alanlarında mildiyö hastalığına rastlandığı bildirildi.
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Hastalığın özellikle nemli ve uygun hava şartlarında hızlı yayılım gösterebildiğine dikkat çekilirken, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli bitki koruma önlemlerini gecikmeden almaları istendi.
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Açıklamada ayrıca, üreticilerin muhtemel verim kayıplarının önüne geçebilmesi için uzman görüşlerine başvurmaları ve ilaçlama programlarını teknik tavsiyeler doğrultusunda yürütmeleri gerektiği vurgulandı.
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