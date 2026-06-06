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GündemAydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı
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Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı

06.06.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:

Köşk Ziraat Odası, ziraat mühendislerinin arazi kontrollerinde domateste mildiyö hastalığının görülmeye başlandığını belirleyerek üreticileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

1Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı

Köşk Ziraat Odası’ndan yapılan açıklamada, ziraat mühendislerinin gerçekleştirdiği arazi kontrollerinde domates üretim alanlarında mildiyö hastalığına rastlandığı bildirildi.

2Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı

Hastalığın özellikle nemli ve uygun hava şartlarında hızlı yayılım gösterebildiğine dikkat çekilirken, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve gerekli bitki koruma önlemlerini gecikmeden almaları istendi.

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3Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı

Açıklamada ayrıca, üreticilerin muhtemel verim kayıplarının önüne geçebilmesi için uzman görüşlerine başvurmaları ve ilaçlama programlarını teknik tavsiyeler doğrultusunda yürütmeleri gerektiği vurgulandı.

4Aydın'da üretici tarlada yatıp kalkıyor: Domateste görüldü, Ziraat Odası uyardı