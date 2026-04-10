Aydın'da ulaşım ağı güçleniyor! O cadde sil baştan yenileniyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent ilçesinin çehresini değiştirecek dev yol hamlesini başlattı. Sosyal tesislere ulaşımı kolaylaştıracak Çağlayan Caddesi’nde 19 bin 200 metrekarelik yenileme çalışmasıyla ulaşım ağı çok daha konforlu hale geliyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde olduğu gibi Buharkent ilçesinde de yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, ilçede bulunan sosyal tesisler başta olmak üzere birçok noktaya ulaşımı kolaylaştıracak olan Çağlayan Caddesi’nde yol yapım çalışmalarına başlandı.
Çalışmalar kapsamında toplam 19 bin 200 metrekare parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek. Caddede çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağı daha da güçlenecek.
Çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bu kıymetli çalışmanın ilçemize kazandırılmasını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Topuklu Efemiz Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.
Tüm ilçelerde yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu ise, "Aydınımızın tüm ilçelerinde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı sürdürüyor, yatırım, proje ve hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yol yapım çalışmamızın Buharkent ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm ilçelerimizde hizmetlerimize eş zamanlı olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.