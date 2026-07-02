Aydın'da tek risk var: 146 bin dekar arazi için yapıldı

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Projenin tamamlanmasıyla birlikte 146 bin 40 dekar tarım arazisi modern borulu sulama sistemine kavuşacak ve bölgedeki tarımsal verimlilik en üst düzeye çıkarılacak. Aynı zamanda tarım arazileri de taşkından korunacak. Bölgedeki üreticilere can suyu olması beklenen proje ile üretim faktörlerinin en iyi biçimde yükseltilmesi de amaçlanıyor.