Aydın'da tarih gün yüzüne çıktı: Kıyı kumları çekilince görüldü

Bir duvar kalıntısının yanında nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısının da meydana çıktığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; "Kuşadası ve komşu ilçelerde meydana gelen aşırı yağışlar taşkınlara ve sel felaketlerine yol açmıştır. Selin geldiği son nokta olan kıyı alanlarını incelediğimizde, kum yataklarının en fazla çekildiği ve atıkların yoğun olduğu yerler SSK sitesiyle Nazilli Sitesi önleridir. Geçtiğimiz ay denizde suların çekilmesiyle birlikte, kuzey bölgesinde Anaia Kadı Kalesi’ne ait liman ve şapel yapıları meydana çıkmıştı. Şimdi de selin etkisiyle yüzeyden yaklaşık 1 metreye yakın kum tabakasının denize taşınması sonucu güney bölgesindeki yapıların tamamen ortaya çıktığı görüldü. Bir duvar kalıntısının yanında nüfuslu birine ait olduğu tahmin edilen bir mezar yapısı da meydana çıkmış" dedi.