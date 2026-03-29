GündemAydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

29.03.2026 - 12:39

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde etkili olan soğuk hava dalgası, Karıncalı Dağı’nda yoğun kar yağışına neden oldu.

1Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Mart ayının son günlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İlçenin simgelerinden Karıncalı Dağı, yağan karla birlikte beyaza bürünürken, bölgede sisin de etkili olduğu görüldü.

2Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

Gece saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırarak dağlık alanlarda kalın bir kar örtüsü oluşturdu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düştüğü bölgede, ağaçların ve bitki örtüsünün tamamen karla kaplandığı gözlendi.

3Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

Kar yağışının etkili olduğu alanlarda tarım arazileri ve kırsal yollar beyaz örtüyle kaplanırken, bazı noktalarda kar kalınlığının dikkat çekici seviyelere ulaştığı görüldü. Bozdoğan ovalarında bahar çiçekleri açarken, Karıncalı Dağı’nın zirvesinde oluşan kar tabakası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

4Aydın'da sürpriz kar: Bozdoğan beyaza büründü

İlçe merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı köylerde yaşayan vatandaşlar Mart karının tadını çıkardı.