Aydın'da sezon açılıyor: Trafiğe kapalı alanda çalışmalar başladı

Atalarından görüp, öğrendiği rahvan at geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ve rahvan atlarını yarışa hazırlamak için her gün antrenman yaptıklarını ifade eden jokey Yaşar Şen; "Atlar genelde 2 yaşını tamamladıktan sonra yavaş yavaş gezintiler ile antrenmanlara başlar. 36 ayını dolduran taylar tamamen fizik yapısı ve kondisyonu hazır hale gelir. Antrenmanlara başlamadan önce plan yapmak çok önemlidir. Günlük ve haftalık olarak kilometre bazında güzergahını hesaplarsın. Günün hangi saati yemleme hangi saati antrenman olduğuna göre bir plan yapmakta fayda var" dedi.