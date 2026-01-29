Aydın'da sezon açılıyor: Trafiğe kapalı alanda çalışmalar başladı
Rahvan at geleneğinin sürdürüldüğü yerlerden olan Aydın'ın İncirliova ilçesinde, yarışlar için sezon hazırlıkları başlarken, jokeyler her gün trafiğe kapalı alanda antrenman yaparak atlarını yarışa hazırlıyor.
Farklı yürüyüşü ve binicisini yormadan kilometrelerce yol kat etme özelliği ile Türk kültüründe asırlardır sürdürülen rahvan at geleneği, ulusal ve uluslararası yarışlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan rahvan atlar, geleneğin devam etmesi için yetiştirilirken, Aydın’ın İncirliova ilçesindeki atçıların da sezon hazırlıkları başladı.
Rahvan atlarının yoğun olduğu ilçelerden olan İncirliova ilçesindeki atçılar, sıkı bir antrenman programıyla yarışlara hazırlanıyor. Her gün Erbeyli yolu üzerindeki trafiğe kapalı alana giden atçılar, atlarına binerek hem kendilerini hem de atlarını yarışa hazır hale getiriyor.
Atalarından görüp, öğrendiği rahvan at geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını ve rahvan atlarını yarışa hazırlamak için her gün antrenman yaptıklarını ifade eden jokey Yaşar Şen; "Atlar genelde 2 yaşını tamamladıktan sonra yavaş yavaş gezintiler ile antrenmanlara başlar. 36 ayını dolduran taylar tamamen fizik yapısı ve kondisyonu hazır hale gelir. Antrenmanlara başlamadan önce plan yapmak çok önemlidir. Günlük ve haftalık olarak kilometre bazında güzergahını hesaplarsın. Günün hangi saati yemleme hangi saati antrenman olduğuna göre bir plan yapmakta fayda var" dedi.