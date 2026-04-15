Aydın'da sahile vurdu: Bilimsel incelemeye alındı

Tarihi kaynaklara göre Osmanlı döneminde Anadolu'nun iç kesimlerinden deve kervanlarıyla taşınan ürünlerin Kuşadası Limanı üzerinden ihraç edildiğinin bilindiğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Tarihi kaynaklar, Osmanlı Dönemi'nde Anadolu'nun iç kesimlerinden deve kervanlarıyla taşınan ürünlerin Kuşadası Limanı üzerinden ihraç edildiğini gösteriyor. Bir dönem yalnızca üzüm helvası ihracatının bile yüz binlerce kiloyu bulduğu düşünüldüğünde, bölgenin deve kervanlarıyla yoğun bir ticaret ağına sahip olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle kıyıda ortaya çıkan deve kemiklerinin, o dönemde yaşamış ve sahil çevresinde ölmüş bir yük hayvanına ait olabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan, günümüzde Rıza Saraç Caddesi'nin bulunduğu alanın geçmişte Abdi Hafız Deresi olarak bilinmesi de dikkat çekiyor. O yıllarda dere sularının taşıdığı materyallerin zamanla kıyıya ulaşıp üzerlerinin toprakla örtülmüş olabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor. Kuşadalı olması sayesinde bölgemizdeki buluntulara da yakından destek veren Prof. Dr. Onar hem hayvan hem de insan kemikleri üzerinden geçmiş dönemlere ışık tutan önemli bilimsel çalışmalar yürütmeye devam ediyor" dedi.