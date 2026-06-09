Aydın'da plajlarda yeni dönem: Ekipler teker teker topluyor

3

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü sahillerimizin hem güzelliğini korumak hem de temiz kalmasını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Halkımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin yaz sezonunu sağlıklı, temiz ve konforlu bir ortamda geçirebilmesi için sahillerimizdeki bakım ve temizlik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.