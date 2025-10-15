Aydın'da pazar tezgahları renklendi! Şifa kaynağı ürün sadece Eylül ve Ekim aylarında taze olarak tüketiliyor

2

Faydalarından dolayı genellikle "süper yiyecek" olarak adlandırılan kızılcık çok keskin ve ekşi tadı nedeniyle nadiren çiğ yenirken, daha çok reçel ve marmelat olarak tüketiliyor. Sindirim sistemini hızlandırmasından idrar yolu enfeksiyonlarının önüne geçmesine kadar birçok faydası bulunan kızılcık, koyu kırmızı rengiyle de "sonbaharın kırmızısı" olarak biliniyor. Genellikle Aydın'ın dağlarında doğal olarak yetişen kızılcık, köylerdeki vatandaşlar tarafından toplanarak semt pazarlarında satışa sunuluyor. Toksin çözücü özelliği bulunan kızılcık, ayrıca ishali durdurması sebebiyle de yoğun olarak tercih ediliyor.