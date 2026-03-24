Aydın'da onay çıktı: Efeler'de her şey sil baştan yapılıyor!

Tepecik Mesire Alanı, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mesaisiyle kapsamlı bir değişimden geçiyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan mesire alanında çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Özellikle yüksek ağaçların elektrik tellerine temas ederek oluşturduğu hayati riskler, uzman ekiplerce kullanılan bom araçları sayesinde budandı. Yapılan budama çalışmalarıyla muhtemel kazaların önüne geçilirken, ağaçların sağlıklı gelişimi için gerekli bakımlar da tamamlandı.