Aydın'da onay çıktı: Efeler'de her şey sil baştan yapılıyor!
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Tepecik Mesire Alanı'nda çalışma gerçekleştiren Efeler Belediyesi ekipleri, alanda bakım ve budama çalışması gerçekleştirdi.
Tepecik Mesire Alanı, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin mesaisiyle kapsamlı bir değişimden geçiyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası olan mesire alanında çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Özellikle yüksek ağaçların elektrik tellerine temas ederek oluşturduğu hayati riskler, uzman ekiplerce kullanılan bom araçları sayesinde budandı. Yapılan budama çalışmalarıyla muhtemel kazaların önüne geçilirken, ağaçların sağlıklı gelişimi için gerekli bakımlar da tamamlandı.
Efeler’in her noktasında güvenli ve huzurlu yaşam alanları inşa etme kararlılığını vurgulayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaparak "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve huzuru, hizmet anlayışımızın temelini oluşturuyor. Efeler’in doğal zenginliklerini koruyarak, halkımıza daha modern ve güvenli dinlenme alanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.
Mahalle sakinleri ve ziyaretçiler, bölgenin hem daha güvenli hem de daha ferah bir görünüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.