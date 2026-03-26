GündemAydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

26.03.2026 - 11:54

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi kazı statüsüne alınarak bilimsel çalışmaların kapsamı genişletildi.

1Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

Aydın'da yürütülen Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsüne alındı.

2Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz tarafından yapılan açıklamada, kazının bundan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde sürdürüleceği bildirildi.

3Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

Kasım 2023’ten bu yana devam eden çalışmalarda elde edilen verilen bölgenin tarihine ışık tutulurken, kazının Cumhurbaşkanlığı kararnameli statüye kavuşmasının bilimsel araştırmalar açısından önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

4Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Bülent Nuri Kılavuz; "Bozyurt Horasan Mezarlığı Kazısı artık Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliğinde Cumhurbaşkanı Kararnameli kazı statüsünde devam edecektir. "

5Aydın'da karar verildi: Mezarlıkta başlayacak!

" Kasım 2023’ten itibaren sürdürdüğümüz kazı çalışmalarında sağladıkları izin ve destek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Kazılar Dairesi'ne ve Geleceğe Miras Dairesi'ne, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, büyük bir özveriyle yaptığımız çalışmalarda ki sabır, katkı ve emekleri için Aydın Müze Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Bir imece misali her alandan tek bir hedefe odaklanarak gerçekleşen bu emeği Rabbim artırsın ve hayırlı bir şekilde devam ettirerek tamama erdirsin. Bundan sonra da, atalarımızdan bize yadigar kültürel mirasımızı koruyarak geçmişimizi aydınlatmaya, geleceğimize aktarmaya, aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.