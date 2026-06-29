Aydın'da kadın emeği rota değiştirdi: Enginar bitti sıra Ege otlarında!

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Üretilen tüm bu ürünler, Efeler halkının sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hizmet veren Efeler Belediyesi’ne ait Efe Bakkallarda satışa sunuluyor. Efeler’in kadınları tarafından üretilen yöresel lezzetler, efelerpazari.com.tr adresi üzerinden dijital dünyaya açılarak hem ülkenin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırılıyor hem de ihraç edilerek küresel pazarda yerini alıyor.