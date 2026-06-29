Aydın'da kadın emeği rota değiştirdi: Enginar bitti sıra Ege otlarında!
Efeler Belediyesi’nin kadın istihdamını merkezine alan Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda yaz sezonu planlamasına geçildi.
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in göreve gelmesinin ardından AR-GE ve inovasyon yatırımlarıyla kapasitesi artırılan fabrika, enginar sezonunun bitmesiyle birlikte rotayı Ege otlarına çevirdi. Bölgenin bereketli topraklarından hasat edilen ürünler katma değerli hale getirilerek tüketicilere sunuluyor.
İlçeye ait arazilerde üretilen tarım ürünlerini aracısız olarak halkla buluşturmayı hedefleyen Efeler Belediyesi, kış ve bahar döneminde yoğun ilgi gören 7 farklı enginar konservesi üretiminin ardından yeni bir çalışma başlattı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte bölgenin karakteristik lezzetleri olan deniz börülcesi ve kaya koruğu gibi Ege otları fabrikada işlenmeye başlandı. Geleneksel yöntemlerin modern gıda güvenliği standartlarıyla harmanlandığı tesiste, otlar tazeliğini kaybetmeden konserve haline getiriliyor.
Fabrikadaki hareketlilik sadece Ege otlarıyla sınırlı kalmıyor. Tesisin ürün çeşitliliğini 20’den 63’e çıkaran inovasyon adımları kapsamında, geleneksel unlu mamullerin üretimi de hız kesmeden devam ediyor. Besin değeri yüksek atalık tohumlardan elde edilen karakılçık eriştesi, karakılçık buğday ekmeği, yumurtalı erişte ve yörenin tescilli lezzetlerinden yuvarlama, kadınların el emeğiyle paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.
Üretilen tüm bu ürünler, Efeler halkının sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hizmet veren Efeler Belediyesi’ne ait Efe Bakkallarda satışa sunuluyor. Efeler’in kadınları tarafından üretilen yöresel lezzetler, efelerpazari.com.tr adresi üzerinden dijital dünyaya açılarak hem ülkenin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırılıyor hem de ihraç edilerek küresel pazarda yerini alıyor.