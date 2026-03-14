Aydın'da görenler gözlerine inanamıyor: Traktörün giremediği arazisine atlarla çift sürüyor!
Aydın Efeler’de traktörün giremediği, eğimin geçit vermediği zeytinliklerde üretim, yüzyıllık bir gelenekle devam ediyor. Üretici Hidayet Doğan, son model teknolojilerin aksine atlarıyla toprağı sürerek tarımsal sürekliliği sağlıyor.
Modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına rağmen bazı üreticiler, arazinin şartlarına göre geleneksel yöntemlerle üretim yapmaya devam ediyor. Saha çalışmalarına devam eden Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Horozköy Mahallesi'nde yapılan ziyaret sırasında üretici Hidayet Doğan'ın zeytinlikte atlarla çift sürdüğünü gördü.
Son yıllarda tarımda dron ile zirai mücadele, otomatik dümene sahip traktörler gibi teknolojilerin kullanımının arttığına dikkat çekilirken, özellikle engebeli ve traktörün çalışmasının zor olduğu arazilerde geleneksel yöntemlerin hala önemini koruduğu belirtildi.
Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, üreticilerin arazi şartlarına göre farklı yöntemleri değerlendirerek üretimlerini sürdürdükleri ifade edilirken, paylaşımda "Traktörün çalışamayacağı engebeli arazilerde elbette başka bir seçenek yok. Üreticilerimiz bütün seçenekleri değerlendiriyor ve üretimlerine devam etmek için tüm imkanlarını kullanıyor. Üreticilerimizin her durumda yapabilecekleri bir şey var. Bütün seçenekleri değerlendiriyorlar ve üretimlerine devam etmek için bütün imkanlarını kullanıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.