Aydın'da fırtına ağaçları devirdi! Araçlar zarar gördü
Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek park halindeki aracın üzerine düştü.
Olay, Adnan Menderes Mahallesi 506 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin bahçesinde bulunan çam ağacı, yağmur nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu kökünden koparak yol kenarında park halindeki aracın üzerine devrildi.
Ağacın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri trafiğe kapanan yolda çevre güvenliği alıp, devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.
Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Başkan Yetişkin: "Tüm ekiplerimiz teyakkuzda"
Çalışmaları yakından takip eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler halkının güvenliği ve huzuru bizim birinci önceliğimizdir. İlçemizde etkili olan olumsuz hava şartlarına karşı tüm birimlerimizle en üst seviyede teyakkuz halindeyiz. Adnan Menderes Mahallemizde aracı zarar gören vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz olay yerine süratle müdahale ederek muhtemel mağduriyetin büyümesini engellemiştir. Olumsuz hava şartlarının devam etme ihtimaline karşı tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.