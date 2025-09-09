Aydın'da Eylül sonunda başlıyor! Kayıt için başvurular başladı
Nazilli Belediyesi’nin kadınlara yönelik ücretsiz sabah sporları kursları yeni dönemde de devam ediyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri gerçekleştirilecek spor etkinlikleri, 22 Eylül Pazartesi günü Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde başlayacak.
Her yıl 50’den fazla kadının katıldığı sabah sporları, sadece fiziksel aktivite imkanı sunmakla kalmayıp, kadınların sosyalleşmesi ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için de önemli bir buluşma noktası oluyor.
Uzman eğitmenler eşliğinde yapılacak egzersizlerle katılımcılar güne enerjik başlamanın yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını da pekiştirme imkanı bulacak.
Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek amacıyla yürütülen bu etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Bizim isteğimiz Nazillimizi aktif yaşlanan ve güzel yaş alan bir şehir haline getirmek. Bu nedenle özellikle belediyemiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz kurslarımızı çok önemsiyoruz."
"Sanattan spora her alanda yürütülen bu kurslara yoğun bir katılım var. Bu anlamda tüm halkımıza ve çalışmalarından dolayı eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.Sabah 09.00’da başlayacak olan etkinliklere katılmak isteyenler, 444 1 391 numaralı hattan detaylı bilgi alabilecek.