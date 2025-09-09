Aydın'da Eylül sonunda başlıyor! Kayıt için başvurular başladı

4

"Sanattan spora her alanda yürütülen bu kurslara yoğun bir katılım var. Bu anlamda tüm halkımıza ve çalışmalarından dolayı eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.Sabah 09.00’da başlayacak olan etkinliklere katılmak isteyenler, 444 1 391 numaralı hattan detaylı bilgi alabilecek.