Aydın'da bu yıl tamamlanacak! Hazine değerinde eserler çıkıyor
Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde geçtiğimiz günlerde M.S. 2. yüzyıla ait mermer parçalarının bulunduğu Natatio kazılarının 2025 yılında tamamlanması bekleniyor.
Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti'nde kazılar bu sene 29'uncu yılına girerken bölgede çalışmalar hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında 2025 yılı kazı çalışmaları başlarken, çalışmalar gymnasium bölgesindeki Natatio alanında sürüyor.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında arkeologlar, alandaki havuzun antik dönemdeki güzelliğini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ederken, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan çalışmalar kapsamında Milattan Sonra (M.S.) 2. yüzyıla ait olduğu değerlendiren çok sayıda mermer parçaları tespit etti.
Gün yüzüne çıkarılan parçalar gerekli onarım işlemlerinin ardından korumaya alınırken, Tralleis kazı başkanlığından yapılan açıklamaya göre Natatio bölgesindeki kazıların 2025 yılı içerisinde tamamlanacağı öğrenildi. Yapılan açıklamada "Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında Natatio kazısını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" ifadeleri yer aldı.